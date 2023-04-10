القبض على ربة منزل في المنيا بتهمة قتل ابن شقيق زوجها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة طفل بمنطقة المقابر في المنيا، وضبطت مرتكبة الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى السيدات، مُقيمة بدائرة المركز، بالعثور على طفل مُصاب بجرح ذبحي بالرقبة بمنطقة المقابر، ونقل لأحد المستشفيات وتوفي في أثناء إسعافه، وبسؤال والد الطفل المتوفى ووالدته، أضافا باعتياد نجلهما سن عامان و6 أشهر باللهو أمام المنزل.

ضبط المتهمة

وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، توصّلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة عم المجني عليه، مقيمة بمحافظة المنيا.

وتقنين الإجراءات ضبطت المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة مع والدة المجني عليه، فعقدت العزم على قتل الطفل والتخلص منه انتقامًا من والدته وفي سبيل تنفيذ مخططها أعدت سكين واستدرجت الطفل في أثناء لهوه أمام المنزل وتوجهت به لمنطقة المقابر حيث قامت بالتعدي عليه وذبحه وإلقائه بمنطقة العثور عليه، وأرشدت عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.