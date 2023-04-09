مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18.. أحمد فهيم يحاول قتل وداد بعد زواجها من شوقي

بدأت الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، بفرح منذر رياحنة «شوقي» و«وداد» جوري بكر، وسط حالة من الذهول لسيد شقيق محمد رمضان لأنه لم يقم بطلاقها.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة

وتقف هالة صدقي، والدة محمد رمضان، وزوجاته، في حالة من الذهول، ويقوم أحمد فهيم «سيد» بالذهاب إلى «شريف فتح الله» هو ونعيم «عصام السقا»، ويقوم بسؤالهم كيف يحدث هذا وهي على ذمتي؟ لترد عليه بمفاجأة قوية وهي أنها خلعته منذ 7 أشهر، وسط حالة من الغضب منه، وكاد أن يقتلها ولكن نعيم منعه من ذلك.

وقام عصام السقا، شقيق جوري بكر، بتوبيخها وسط الفرح، لتقوم بمعايرته بعمله مع محمد رمضان.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.