تفاصيل حبس محاسب قتل شقيقه في الهرم.. مشادة تطورت لمشاجرة

قررت النيابة العامة، حبس محاسب بتهمة قتل شقيقه في منطقة الهرم بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بورود بلاغ من قبل عدد من الأهالي بوقوع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين شقيقين بدائرة القسم، على إثرها قتل محاسب شقيقه «عاطل، 25 عامًا» بعد تسديد عدة ضربات له أودت بحياته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب في منتصف العقد الثاني من العمر، ومصاب بعدة لكمات وضربات في جسده.

تحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات وسؤال عدد من شهود العيان على الواقعة، تبين حدوث مشادة كلامية بين الشقيقين تطورت إلى مشاجرة على إثرها ضرب المتهم «محاسب» شقيقه «عاطل» ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته على النحو المُشار إليه.

تمّ تحرير المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.