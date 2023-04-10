مظاهرات جديدة في جورجيا للمطالبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ وتيرة الاحتجاجات في جورجيا لم تهدأ، على خلفية بعض الإصلاحات القانونية والتي عرفت بقانون العملاء الأجانب، والتي أججت المظاهرات لأسابيع، حتى أشعل أنصار المعارضة الفتيل مرة أخرى، ووصل المتظاهرون أمام مبنى البرلمان الجورجي، ولكن في هذه المرة من أجل الرغبة في الانضمام للاتحاد الأوروبي، والابتعاد عن روسيا.

وشهدت شوارع جورجيا، أمس، عودة الاحتجاجات مرة أخرى، بعد تجمع أنصار المعارضة أمام البرلمان في العاصمة تبلّيسي؛ للمطالبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتجمع المحتجون أمام البرلمان الجورجي، للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي؛ من أجل الحصول على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتهدف جورجيا، إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. لكن في الآونة الأخيرة، أثارت عدة إجراءات حكومية مخاوف من أن تتجه البلاد إلى روسيا.

ورفع المحتجون الأعلام مع لافتات دون عليها «من أجل مستقبل أوروبي»، في مطالبات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبدعوة من حزب المعارضة الرئيسي «الحركة الوطنية المتحدة» الذي أسّسه الرئيس السابق المسجون، ميخائيل ساكاشفيلي، لوّح المتظاهرون بأعلام جورجيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي خلف لافتة كبيرة، كُتب عليها «من أجل مستقبل أوروبي»، وهتفوا «يحيا ميشا»، في إشارة إلى لقب «ساكاشفيلي» الذي يقضي عقوبة بالسجن 6 سنوات بتهمة إساءة استغلال السُلطة، واستمرت حالته الصحية في التدهور خلال الأشهر الأخيرة.