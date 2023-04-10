قناة القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «عقبة جبر»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باستشاهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في مخيم عقبة جبر، بالإضافة إلى إصابة اثنين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال المُخيم، وحاصرت عددًا من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أُصيب على إثرها مواطنان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حاصرت المُخيم من عدة محاور، وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط المنطقة.

إغلاق الطرق الترابية الفرعية بالأغوار الشمالية

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الطرق الترابية الفرعية قرب حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أغلق الطرق بالسواتر الترابية؛ لمنع حركة المواطنين من مدن الضفة إلى الأغوار والعكس.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز لليوم الثالث على التوالي، بعد مقتل مستوطنتين في قرية فروش بيت دجن قبل ثلاثة أيام، وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة.