«القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبي قلق من تدريبات الصين حول تايوان

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن قلقه بشأن التدريبات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان، وقال إنّه لا ينبغي تغيير وضع الجزيرة بالقوة، وأنّ أي تصعيد أو حادث أو استخدام للقوة هناك ستكون له تداعياته الهائلة على الصعيد العالمي، وذلك حسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عنها قبل قليل.

وأجرى الجيش الصيني تدريبات على حصار جوي وبحري لتايوان، في اليوم الأخير المقرر لتدريباته، إلى جانب مُشاركة حاملة طائرات صينية في دوريات قتالية، فيما أبلغت تايبيه عن زيادة أخرى في عدد الطائرات الحربية بالقرب من الجزيرة.

وقالت نبيلة مصرالي، المُتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: «نشعر بالقلق إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية لجيش التحرير الشعبي في مضيق تايوان وحول تايوان، مع التوغلات في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية وعبور الخط الأوسط».

وتابعت أنّه لا ينبغي تغيير الوضع الراهن من جانب واحد أو بالقوة، وأي زعزعة للاستقرار في المضيق نتيجة لتصعيد أو حادث أو استخدام للقوة ستكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية هائلة على المنطقة وعلى الصعيد العالمي.

وأضافت أنّه من الضروري ممارسة ضبط النفس، ويتعين حل التوترات من خلال حوار هادف وصريح، وسيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.