روسيا تحافظ على مرتبتها الأولى كأكبر مُصدر للنفط الخام إلى الهند

حافظت روسيا على مرتبتها الأولى كأكبر مُصدر للنفط الخام إلى الهند للشهر السادس على التوالي، لتصل هذه الصادرات إلى مستوى جديد عند 1.64 مليون برميل يوميا في شهر مارس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين أن حصة روسيا في واردات النفط الخام إلى الهند ارتفعت في مارس إلى 34% مقارنة بـ0.82 مليون برميل يوميا اشترتها الهند من العراق، الذي يعد أكبر مورد للنفط إلى الهند منذ عامي 2017-2018.

في نفس الوقت ظلت مشتريات المصافي الهندية من نفط أورال الروسي في شهر مارس مستقرة. وكانت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، حيث صدرت 986288 برميلا يوميا.