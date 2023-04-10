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رئيس بيلاروسيا: روسيا ستدافع عن مينسك حال تعرضها لعدوان

كتب:

أ ش أ
01:32 م | الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس بيلاروسيا

رئيس بيلاروسيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، إنّ موسكو ستدافع عن مينسك حال تعرضها لعدوان، كما تدافع عن الأراضي الروسية.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أنّ تصريحات لوكاشينكو جاءت خلال اجتماع عقده اليوم مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي وصل إلى مينسك لمتابعة الاتفاقيات الأخيرة التي توصل إليها رئيسا البلدين.

وشدد لوكاشينكو على أنّ الغرب لا يلتزم باتفاقات الضمانات الأمنية القائمة، مضيفا أنّه يتعين على مينسك وموسكو تحليل المعاهدات الأمنية أو اعتماد معاهدة جديدة من أجل ضمان الأمن الكامل لبيلاروسيا.

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بقلم أ ش أ