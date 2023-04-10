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أوكرانيا: روسيا تلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة في معركة «باخموت»

كتب:

هانى حسن
12:18 م | الإثنين 10 أبريل 2023
أوكرانيا

أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قائد القوات البرية الأوكرانية، قال اليوم، إن القوات الروسية لجأت إلى أسلوب الأرض المحروقة، في مدينة باخموت المحاصرة في شرق البلاد، وتعمد إلى تدمير المباني والمواقع بضربات جوية وبالمدفعية.

وكان الهجوم الروسي على باخموت، وهي مدينة صغيرة في إقليم دونيتسك، محور أكبر معركة في الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

تكتيكات الأرض المحروقة

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إن العدو تحول إلى ما يسمى بتكتيكات الأرض المحروقة التي استخدمت في سوريا، إنه يدمر المباني والمواقع بضربات جوية ونيران المدفعية، وأضاف أن دفاع أوكرانيا عن مدينة باخموت مستمر، وذكر في تصريحات نقلها مركز الإعلام العسكري الأوكراني: «الوضع صعب لكن يمكن السيطرة عليه».

وقال إن القوات الروسية ترسل قوات خاصة ووحدات هجومية محمولة جوًا للمساعدة في هجومها على المدينة، بعدما أصاب الإنهاك أفراد مجموعة «فاجنر»، العسكرية الروسية الخاصة. 

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