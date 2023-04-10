«صحة الشرقية» تقدم خدمات طبية لـ134 ألف سيدة ضمن مبادرة «الأم والجنين»

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 134517 سيدة حامل منذ انطلاقها بمحافظة الشرقية في ديسمبر 2020.

الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الالتهاب الكبدي ب HBV، ومرض الزهري، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائي المناسب والحفاظ على الوزن المثالي في فترة الحمل ومابعد الولادة.

إحالة المصابات للمستشفيات

وأضاف أن خدمات المتابعة والعلاج تقدم من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية في محافظة الشرقية، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، مشيراً إلى تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، ودعمها المستمر بالمستلزمات الطبية، مع ضمان خصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وتدريب مقدمي الخدمة على حسن الإستقبال والتعامل مع المترددات علي المبادرة الرئاسية.

وأضاف «مسعود» أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للسيدات الحوامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من أطباء وتمريض ومدخلي بيانات ورائدات ريفيات، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، في عدد 358 نقطة، مقدماً الشكر لمنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة، وكافة الفرق الطبية المشاركة بها، نظراً لجهودهم المبذولة للحفاظ على صحة أبناءنا وبناتنا الأطفال، وجميع الأمهات بالمحافظة.