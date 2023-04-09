«الصحة» تنشر قواعد مهمة لتبريد الطعام وإذابته.. «حارب الأمراض»

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، مقطع فيديو تشرح من خلاله القواعد الصحية لتبريد الطعام وإذابته، تحت عنوان «كن بطلا وحارب الأمراض»، وذلك من خلال حوار يدور بين شخصين عن كيفية تبريد الطعام وإذابته بشكل صحيح.

أهمية وضع الطعام فور شرائه داخل الثلاجة أو الفريزر

وبدأ مقطع الفيديو، بالسؤال عن كيفية إذابة الطعام عند خروجه من الفريزر، ليبدأ الحوار بشرح قاعدة مهمة، وهي قاعدة «تبريد الطعام»، التي تنص على أهمية وضع الطعام فور شرائه داخل الثلاجة أو الفريزر لتبريده، في مدة أقصاها ساعتين، للحفاظ عليها.

وضع الطعام تحت المياه مع تغيير المياه كل 30 دقيقة

كما هو الحال عند خروج الطعام من الفريزر، ونريد إذابة الثلج، هناك طرق عدة يمكن من خلالها إذابة الطعام، منها:

1- وضع الطعام في الثلاجة لمدة تكفي إذابة الثلج من عليه.

2- وضع الطعام تحت المياه، مع تغيير المياه كل 30 دقيقة.

ونوهت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر مقطع الفيديو، إلى ضرورة طهى الطعام فور إذابته من الثلج، وعدم الانتظار عليه فترة طويلة.

وتطرقت وزارة الصحة عبر الفيديو، إلى الحديث عن ضرورة وضع الطعام المطهى في الثلاجة في مدة أقصاها ساعتين للحفاظ عليه وتبريده، بالإضافة إلى ضرورة فصل اللحوم والدواجن النيئة عن الأطعمة المطهية قدر المستطاع.

كما يوصي باستخدام طاولة التقطيع خاصة لكل نوع، الخضار بمفرده واللحوم بطاولة أخرى، وتخصيص أدوات تداول الطعام لكل شخص على حدة.

وأشارت وزارة الصحة عبر الفيديو، إلى تسخين الطعام، والذي يساهم في قتل الجراثيم، من خلال التأكد من طهى الطعام جيدا بنسبة 100%.