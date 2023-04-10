ماذا يحدث للجسم عند الإفطار بسيجارة على الريق؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الإفطار على السجائر بشكل يومي هو أمر سيئ للغاية ويعرض الجسم إلى مجموعة من الأضرار الكبيرة، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التدخين عادة سيئة ومضرة للجسم ولا بد من التوقف عن هذه العادة بشكل فوري، موضحا أن أضرار الإفطار على سجائر على الريق يتضمن الإصابة بتقلصات المعدة والألم المعوية والمغص والإصابة بالإمساك.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإفطار على الريق بسيجارة يعرض للإصابة بالبواسير، مشيرا إلى أن أخطر عادات التدخين هي التى ترتبط بمواعيد وتوقيت التدخين فى حد ذاته وهذا يعرض المدخن إلى أضرار ومضاعفات لا يمكن توقعها.

ماذا يحدث للجسم حال الإفطار على سجارة على الريق؟

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، من المدخنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للإقلاع عن التدخين16328 ، وتلقي التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد على المدخنين بشكل سريع وتقديم الحلول المناسبة لكل حالة في محاولة للمساعدة للإقلاع عن التدخين.

التوقف عن التدخين وأعراض الانسحاب

وقال «عبدالغفار» إنه في حال التوقف عن التدخين سيتم الشعور بالصداع وزيادة الوزن لفترة والعصبية، مشيرا إلى إمكانية التغلب على أعراض الانسحاب بعد 5 أيام من التوقف عن التدخين والبعد عن المثيرات التى تشجع عن التدخين، مؤكدا أن ممارسة الرياضة تشجع كثيرا على التوقف عن التدخين.