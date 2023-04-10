الحكم بإعدام قاتل ابن عمه في سرادق عزاء والده ببورسعيد 

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، حكمها اليوم بمعاقبة متهم بقتل ابن عمه في عزاء والد المجني عليه ببورسعيد، بالإعدام شنقاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف وواحد جنيه، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي في جلسة 14 مارس الماضي.

انعقاد المحكمة

وعُقدت محكمة بورسعيد الجنائية، اليوم، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، للنظر في قضية قاتل ابن عمه داخل عزاء والده ببورسعيد، وقررت تأييد الحكم بالإعدام على المتهم «عادل م أ» في القضية التي تعود أحداثها إلي يوم 6 ستمبر الماضي، حيث قتل ابن عمه محمد أحمد الخضري محمود حمودة، 22 سنة، ويعمل بائع أسماك، ويقيم بمنطقة القابوطي، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك داخل سرادق عزاء والد المجني عليه، في دائرة قسم الضواحي ببورسعيد.

خلافات سابقة مع القتيل

وتبين من التحقيقات أن المتهم نشب بينه وبين القتيل خلافات سابقة، وأعد لذلك القصد سلاحا أبيضًا «مطواة»، وتوجه إلى سرادق عزاء والد المجني عليه، وما إن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض استقرت بمنطقتي الصدر والفك، فأحدث الإصابات التي أودت بحياته.

كما أحرز المتهم جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضا «مطواة».

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة إصابات طعنية في الصدر وقطع للرئة اليسرى والقلب، وصاحب ذلك نزيف حاد من إثر الطعنات، فأدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية للرئة.