إدراج 164 إخوانيا على قوائم الإرهاب في قضية «كتائب حلوان»

قررت الدائرة الأولى جنائي بدر في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة بمأمورية استئناف بدر، إدراج 164 شخصًا من المحكوم عليهم في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم «كتائب حلوان»، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات اعتبارًا من يوم 2 إبريل 2023.2، وهي إحدى اللجان النوعية التي شكلتها جماعة الإخوان الإرهابية لحمل السلاح.

يأتي ذلك في طلب الإدراج على قوائم الإرهابيين رقم 3 لسنة 2023، وذلك للمحكوم عليهم في قضية «كتائب حلوان»، وهو القرار الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.

صدر قرار المحكمة برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين عصام علي أبو العلا، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد جمال عبدالناصر، رئيس النيابة، وممدوح عبدالرشيد، أمين السر.

أسماء القيادات الإخوانية

واشتمل القرار، على عدد من القيادات الإخوانية، من بينهم يحي موسى، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الصحة والسكان في عهد الإخوان، وهو الإرهابي الهارب إلى خارج البلاد، والذي سبق وأن قضت المحكمة بإعدامه في قضية «كتائب حلوان».

كانت الخلية النوعية المعروفة باسم «كتائب حلوان»، تشكلت من مجموعات مسلحة نفذت عمليات عدائية ضد رجال وزارة الداخلية، والمنشآت الشرطية، وعملت على تفجير أبراج ومحولات الكهرباء، وتخريب الأملاك المنشآت العامة.