شهادات استثمار البنك الأهلي الجديدة.. تبدأ من 500 جنيه بأعلى عائد شهري

اذا كنت ترغب فى شراء شهادات استثمار البنك الاهلى الجديدة للحصول على عائد جيد فإليك تفاصيل ثلاث شهادات طرحها البنك عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، حيث يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

شهادات استثمار البنك الاهلى الشهادة «ب» الثاثية

شهادات استثمار البنك الاهلى الشهادة «ب» فئة 500 ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بدورية صرف ربع سنوى وعائد 14%، حيث يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، وتسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

شهادات استثمار البنك الأهلي ب السنوية

لدى البنك شهادات استثمار البنك الأهلي ذات الأجل لمدة عام، بدورية صرف شهرية وبعائد 11%، وبحد أدنى 500 جنيه ومضاعفاتها، ويجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف وفقا والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، ويتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعةمدة الشهادة سنة واحدة تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء وتجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

تدر الشهادات عائدا دوريا شهريا بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه.

شهادات استثمار البنك الأهلي «ب» بـ 10 سنوات

شهادات استثمار البنك الأهلي «ب» بـ 10 سنوات بفائدة تراكمية وبعائد 5.50% حيث تصدر الشهادة للاشخاص الطبيعين المصريين والجانب، و العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة، وتدر الشهادات عائدا تراكميا بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.