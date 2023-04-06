كيف تشتري الشهادات الجديدة من البنك الأهلي المصري؟.. خطوة بخطوة

يواصل بنكا الأهلي المصري ومصر، صرف شهادة الـ 18% مع بدء استحقاقها حتى نهاية مايو المقبل، بإيداع رأسمال الشهادة في حساب العملاء، بمرور عام على الشراء الذي بدأ في 21 مارس 2022، في وقتٍ نوه فيه البنك الأهلي المصري، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إلى إمكانية شراء الشهادات الجديدة ذات العائد 19% و22% عبر خدمة الأهلي نت والأهلي وموبايل، إلى جانب جميع فروعه، وهو ما يتيحه بنك مصر أيضاً عبر تطبيقه البنكي.

شراء الشهادات الجديدة «أون لاين»

يوضح البنك الأهلي المصري، في منشور، خطوات شراء الشهادات الجديدة من خلال خدمة الأهلي نت أو الموبايل البنكي، وذلك عبر الضغط على اختيار: «الودائع – الشهادات – الأوعية الادخارية» ثم الضغط بعد ذلك على «إصدار الودائع – الشهادات – الأوعية الادخارية».

عائد سنوي ثابت 19%

وتتيح الشهادات الجديدة عائد سنوي ثابت 19% أو عائد سنوي متناقص 22% في السنة الأولى ثم 18% في الثانية، وصولاً إلى 16% في السنة الثالثة، علماً أن دورية صرف العائد شهرية في كلا الشهادتين من بنكي الأهلي المصري ومصر.