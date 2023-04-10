البنك الأهلي المصري يرفع أسعار الفائدة 2% على شهادات الاستثمار

كشف البنك الأهلي المصري عن رفع أسعار الفائدة 2% على شهادات الاستثمار وتحديدا شهادة استثمار «ب» لمدة العام وشهادة استثمار «ب» لمدة العامين، ونرصد في السطور التالية التفاصيل.

رفع البنك الأهلي المصري أسعار الفائدة 2% على شهادة استثمار «ب» مدة العام، ليصبح سعر العائد 11% بدلا من 9.50%، ودورية صرف العائد تكون شهريًا، وفئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

رفع أسعار الفائدة 2% على شهادات الاستثمار

وبالنسبة لشهادة استثمار «ب» مدة العامين، سعر العائد 11.5% بدلا من 10%، ودورية صرف العائد ربع سنويًا، وفئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة الاستثمار «ب»

وتسترد شهادة الاستثمار «ب» في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية من البنك الأهلي المصري، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة الذي يحدد بحسب سعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب في اليوم التالي لتاريخ الشراء.