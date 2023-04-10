ضبط مدير مصنع متهم بإنتاج الطحينة من بودرة السيراميك في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج الطحينة، كائن بدائرة مركز شرطة الصف، بالغش والتدليس وإنتاج (طحينة) من بودرة السيراميك وقشر الفول السوداني والسمسم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (5 أطنان بودرة سيراميك بدون بيانات – 5 أطنان قشر وكسر فول سوداني – 2,500 طن سمسم – 1 طن دقيق – 200 لتر زيت طعام).