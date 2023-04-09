قوافل وزارة الداخلية تستخرج 10 آلاف بطاقة رقم قومي في المحافظات

يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» في نطاق محافظات «القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء».

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 10 آلاف و733 بطاقة رقم قومي، وعدد 18 ألفا و104 إصدارات مميكنة.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المُشار إليها عدا سحب قافلة سجل مدني «الدلنجات»، والدفع بقافلة إضافية أمام سجل مدني إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اعتبارا من يوم 8/4/2023.

كمت أسفرت عن استخراج وتوصيل 426 بطاقة رقم قومى وعدد 490 مصدراً مميكناً، كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لعدد 13 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية – قانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية - النوادى الرياضية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد 174 مواطنا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 267 من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.