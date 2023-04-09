وزير التعليم: تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ لاستعراض خطة الوزارة لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك بحضور الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة واللواء أحمد البدري وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى وكيل اللجنة، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وكريم عاطف مدير إدارة التربية البصرية بالوزارة.

دعم تطوير المنظومة التعليمية

وأعرب «حجازي»، عن حرصه على التواصل الدائم من خلال المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح وتبادل الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ في دعم تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان

كما استعرض وزير التربية والتعليم الآليات التي تنتهجها الوزارة؛ لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ومن بينها مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان الذي يراعي كافة المعايير العالمية، والذي تعمل الوزارة على وضع خطة تنفيذية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة به حتى تصل خدماته إلى منطقة الشرق الأوسط.

تطوير المحتوى الدراسي

وأضاف أنه بالنسبة لمدارس التربية البصرية (مدارس النور للمكفوفين وضعاف البصر)، فيبلغ عددها بمرحلة رياض الأطفال 16 مدرسة، وبالمرحلة الابتدائية 33 مدرسة، وبالمرحلة الإعدادية 33 مدرسة، وبالمرحلة الثانوية 33 مدرسة، تضم 3925 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تطوير المحتوى الدراسي لهذه المدارس، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم بما لا يخل بنواتج التعلم.