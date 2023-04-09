وزير التعليم: دراسة مقترح لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس المكفوفين

رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدراسة المقترح المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوقيع برتوكول تعاون مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» التابع لبنك ناصر الاجتماعي والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور

بهدف دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب التي تتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد، ومن بينها أجهزة السطر الالكتروني وتزويد مدراس المكفوفين بها.

وفي ختام النقاش، أشادت لجنة التعليم بالمجلس برؤية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجهود الوزارة لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ذلك بحضور الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة واللواء أحمد البدري وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى وكيل اللجنة، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وكريم عاطف مدير إدارة التربية البصرية بالوزارة.