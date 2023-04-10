استعدادات مكثفة بحديقة حيوان بني سويف لاستقبال الزائرين في عيد الفطر

بدأت حديقة الحيوان في بني سويف، الاستعداد لاستقبال أهالي المحافظة في أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي تعد متنفسا رئيسيا لأغلب الأهالي، لاحتوائها على عدد كبير من الحيوانات.

بدء أعمال النظافة بحديقة حيوان بني سويف

وبدأت الحديقة اتخاذ كافة إجراءات النظافة وتنظيف أقفاص وأحواض الحيوانات والطيور التي تحتويها الحديقة، بالإضافة إلى رفع كل أشكال القمامة والمخلفات، ومراجعة الحالة الطبية للحيوانات.

وقالت الدكتورة هبة أحمد إبراهيم، مدير الحديقة، إنه جار الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الزوار، حيث يفضل أغلب الأهالي زيارة حديقة الحيوان خلال أيام العيد وبخاصة أهالي مراكز المحافظة والتي تعد مقصدا رئيسيا لهم لمشاهدة الأسود والقرود والثعابين وأسد النهر بأنواعها.

فرس النهر يجذب أهالي بني سويف

وتابعت أن حيوان فرس النهر يعد من أهم عناصر جذب الزوار، حيث يفضل أغلب المواطنين مشاهدته نظرا لضخامة حجمه، بالإضافة إلى أن الحديقة تمتلك فرس نهر ذكر وأنثى وابنهما، والأهالي يقبلون على إطعامهم البطاطا والعيش الفينو، بالإضافة إلى طعامهم العادي من العشب الأخضر البرسيم المجفف.