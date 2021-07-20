«رعد وشادية» يجذبان أنظار زوار حديقة حيوان بني سويف

جذب بيت الأسد وفرس النهر، زائري حديقة الحيوان في بني سويف، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع الحيوانات ومحاولة تقديم الطعام لهم بالتعاون مع عمال الحديقة، التي تعد مقصدًا اساسيًا لأهالي قرى ومدن المحافظة، حيث استعدت الحديقة مبكرًا لاستقبال المواطنين في ظل زيادة عدد المترددين خلال فترة الأعياد.

الأسد رعد وزوجته شادية يجذبان زائري حديقة حيوان بني سويف في أول ايام عيد الأضحى

داخل بيت الأسد بحديقة الحيوان في بني سويف حيث يعد المقصد الأول لزوار الحديقة، ويُقبل الزائرون على التقاط الصور التذكارية مع الأسد رعد، وزوجته «شادية»، كما أطلق عليه المشرف على رعايته عم فتحي قائلًا: «هنا كل اللي بيجي عايز يتصور مع الحيوانات وبنحاول نمنعهم أو نخليهم يتصوروا من بعيد لأن أهم حاجة عندنا الحفاظ على الزائر، إلا أن رعد وشادية هما الأكثر إلتقاطًا للصور من الزائرين»، ولمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وأضاف: «بتعامل معاهم وأقدم الطعام لهم حيث أن وجبة الأسد الواحد لا تقل عن 6 كيلو لحمة يوميًا عبارة عن لحم حمير».

فرس النهر «جابر» وزوجته «جملات» وأبنهم «جمال»

من أكثر الحيوانات جذبًا للمواطنين هي فرس النهر داخل حديقة حيوان بني سويف، حيث يلتف عدد كبير من الزائرين حول 3 حيوانات لفرس النهر، وقال عامل الحديقة إنها تضم إثنين من فرس النهر عبارة عن ذكر وأنثي أطلقنا عليهم «جابروجملات»، وأنجبا مولودًا اثناء تواجدهما في الحديقة أطلقنا عليه «جمال»، حيث يأتي الزائرون إليهم خصيصًا لإلتقاط الصور التذكارية معهم وتقديم الطعام لهم، مشيرًا إلى توقيع الكشف البيطري على الحيوانات والتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية.

مدير حديقة حيوان بني سويف: انهينا الاستعدادات مبكرًا لاستقبال الزائرين في أول أيام عيد الأضحى

وقالت مدير حديقة حيوان بني سويف الدكتورة إيمان رؤوف، إن حيوان فرس النهر من أهم الحيوانات جذبًا للزوار، حيث يفضل أغلب المواطنين مشاهدته نظرا لضخامة حجمه، حيث يعد فرس النهر جمال أحد أهم الحيوانات في الحديقة لدى العاملين بها نظرا لأن ولادته كانت على أيديهم ويتناولون البطاطا والعيش الفينو بالإضافة إلى طعامهم العادي من العشب الأخضر البرسيم المجفف.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان رؤوف مدير حديقة حيوان بني سويف، إن الحديقة استعدت مبكرًا لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك من خلال عملية تنظيف شاملة للحديقة وبيوت الحيوانات، كذلك تهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء مع مراجعة كافة أعمال النظافة ومراجعة أعمال الإنارة بالحدائق مع صيانة وإصلاح دورات المياه وصنابير مياه الشرب، وأيضا توفير عدد كبير من المقاعد الخشبية الجديدة بالإضافة إلى إعادة بعض ألعاب الملاهي ببعض الحدائق والتي تدخل البهجة على الأطفال.

وأضافت: «هناك إقبال من الزائرين على مشاهدة الأسود وفرس النهر والنسانيس والزواحف، فتلك الحيوانات هي صاحبة النصيب الأكبر من متابعة الزائرين»، لافتة إلى زيادة عدد المقاعد الخشبية وصيانة المظلات بها لراحة الزائرين وتم تجهيز ملاعب خاصة بالأطفال وصيانة دورات المياه، فضلا عن تنظيف الأحواض للحيوانات المائية، وتطهيرها والانتهاء من أعمال التسوية للمساحات الخضراء التي تتخلل بيوت الحيوانات، وتوقيع الكشف البيطري على الحيوانات، والتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية.