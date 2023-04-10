القصة الكاملة للمستندات الأمريكية المسربة.. البنتاجون يحقق في الأمر

خلال الفترة الماضية كان حديث السوشيال ميديا يتمحور حول الوثائق السرية الأمريكية التي تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت مستندات سرية للغاية تحوى معلومات عسكرية عن الهجوم الأوكراني المضاد والمزمع حدوثه في الربيع القادم، بالإضافة إلى مخططات وتفاصيل حول الأسلحة، مما يشكل أزمة حقيقية لوزارة الدفاع الأمريكية.

القصة الكاملة لتسريب الوثائق الأمريكية المسربة

ووفق ما نشرته cnn ونيويورك تايمز، فإن نشر الوثائق الأمريكية المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تليجرام وتويتر، أثارت حالة من البلبلة، حيث تحقق وزارة العدل بالتعاون مع البنتاجون الأمريكي فيما يتعلق بكيفية حدوث التسريب.

ورفض المتحدث باسم وزارة العدل الإدلاء بأي تفاصيل حول تلك القضية واكتفي بإعلان التحقيق فقط.

الوثائق الأمريكية المسربة

وتعود الوثائق الأمريكية المسربة إلى نحو عدة أشهر ماضية، حتى إن بعضها مؤرخ بتاريخ الأول من مارس الماضي.

وتشمل تلك الوثائق معلومات حساسة، فيما يخص خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، كما كشفت عن تدريب 12 لواء قتاليًا أوكرانيا، منهم 9 تم تدريبهم من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو، بالإضافة إلى الأسلحة التي سيتم استخدامها في الهجوم ومنها 250 دبابة وأكثر من 350 عربة ميكانيكية، و480 مركبة وغيرها.

بالإضافة إلى معدل الإنفاق على الذخيرة التي تسيطر عليها أوكرانيا عسكريا بما فيها راجمات الصواريخ «هيمارس»، وأنظمة صواريخ المدفعية الأمريكية الصنع التي أثبتت فاعليتها العالية ضد القوات الروسية.