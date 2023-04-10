تسريب الوثائق الأمريكية يدفع أوكرانيا لتعديل خططها.. وروسيا تحفز جيشها

أعلنت أوكرانيا، تعديل بعض الخطط العسكرية، إثر تسريب وثائق سرية أمريكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفت حالة قواتها العسكرية بالضعف، موضحة أن منظومات قوات الدفاع الجوي الأوكرانية متوسطة المدى، ومن المتوقع نفاذها بحلول مايو المقبل.

أوكرانيا تعدل خططها العسكرية لمواجهة روسبا

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، صرحت السلطات الأمريكية، أمس الأحد، أنها تبذل جهودها من أجل تقييم ومواجهة أي مخاطر على أمنها القومي قد ينتج عن تسريب الوثائق السرية التي كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» الأيام الماضية، المتعلقة بالنزاع الروسي في أوكرانيا.

روسيا تستعد بخطة جدية لمواجهة الناتو

ومن جهة أخرى، استعدت روسيا بطريقة فريدة من نوعها، بعد أن كشفت وثائق البنتاجون المسربة التي شغلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث حفزت جيشها على القتال بالمكافآت، مقابل كل دبابة حديثة تابعة للناتو يجري استهدافها في أوكرانيا، كما أشارت الوثائق إلى أن الحافز النقدي للقوات العسكرية الروسية هو جزء من حزمة أكبر من المبادرات لرفع روحهم المعنوية من اجل القتال.

وثائق سرية تعدل الخطط الداخلية لروسيا وأوكرانيا

ويذكر أن تلك الوثائق التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قد أعطت نظرة وفرصة أوضح عن التحضيرات والاستعدادات والخطط الداخلية للجيشين الروسي والأوكراني، موضحة أيضا معاناة الطرفين من خسائر مالية وبشرية وانتكاسات ميدانية كبيرة للغاية وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، فإن تلك الوثائق جرى تزوير البعض منها، ولكن معظمها أصلية وتتشابه مع تقارير وكالة الاستخبارات المركزية المنتشرة في البيت الأبيض والبنتاجون، وقال مسؤولان أمريكيان: «لا نستبعد احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأمريكية».