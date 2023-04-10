جو بايدن يعلن ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة 2024، وفق نبأ عاجل بثته قناة العربية.

بايدن يترشح لانتخابات الرئاسة 2024

وأفاد موقع «Axios» الأمريكي للأنباء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنوي جذب المئات من المدونين بمن فيهم من «تيك توك» للترويج لترشيح الرئيس الحالي في الحملة الانتخابية لعام 2024.

بايدن يدخل عالم التيك توك

وذكر أنّ ترشح الرئيس الحالي بايدن للولاية الثانية، يعتمد على المئات من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي الذين سيقومون بترويج إنجازات بايدن، ومن الممكن أن تكون لديهم قريبا غرفة خاصة لمؤتمرات صحفية في البيت الأبيض»، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».