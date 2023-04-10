مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19.. وفاء عامر في ورطة

شهدت بداية أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19 ورطة للفنانة وفاء عامر، التي تجسد شخصية «شلباية»، حيث تسللت منزل روبي «صفية الفارس» بالقاهرة، واقتحمت المكتب، بشأن الاطلاع على بعض الأوراق المعينة، حيث كانت تتعامل بأريحية داخل المنزل، نظرًا لعدم وجود أحد في المكان، وثقتها بأن روبي في قرية تل شبورة.

مفاجأة صادمة لـ وفاء عامر داخل فيلا روبي

وفوجئت وفاء عامر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، بدخول ابنة محمود حافظ وبسمة، الفيلا بشكلٍ مفاجئ، حيث نجحت في الاختباء قبل اكتشاف أمرها، إذ دخلت ابنة بسمة المكتب، ليتبين أنها وصلت للمنزل بشأن الاستعانة بمذكرات روبي، لقراءتها والاستفادة منها في حياتها الشخصية، وذلك بناءً على دعوة من «صفية الفارس»، إذ طالبتها بضرورة التفوق بدراستها طوال فترة وجودها في القاهرة.

ونجحت وفاء عامر، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، بالخروج من المنزل على الفور قبل اكتشاف أمرها، إذ كانت في ورطة شديدة وحياتها في خطر، حيث استقلت سيارتها وهربت من المكان، دون الكشف عن أسباب تسلل الفيلا.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وفاء عامر، أحمد رزق، بسمة، محمود حافظ، دينا، محمد محمود عبد العزيز، نهلة سلامة، أحمد بدير، إيهاب فهمي، سالي سعيد، صولا عمر، إدوارد، حسام داغر، محمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.