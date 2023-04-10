مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18.. كشف سر الهجرة غير الشرعية

جذبت الحلقة السابقة من مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض على قناة الحياة، انتباه المشاهدين، خاصة بعد قيام أحمد رزق بانتشال جثة أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية، وذهابه إلى الدكتور النفسي واكتشافة حلقة وصل الهجرة غير الشرعية بالقرية.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18

تضمنت أحداث الحلقة 18 كشف سر الهجرة غير الشرعية بالقرية، حيث يعتبر شقيق وفاء عامر بالمسلسل هو حلقة الوصل بين الشباب المقبل على الهجرة غير الشرعية والسماسرة، بشكل غير مباشر، حيث أصيب بأزمة نفسية شديدة بعد وقوع الحادث، وغرق أحد شباب تل شبورة، وظلت الكوابيس تطارده.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة روبي، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، وبسمة، ووفاء عامر، ودينا، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وإدوارد، وصولا عمر، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة، عبر شبكة تليفزيون الحياة، يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، فور انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة ذاتها على الهواء مباشرة من داخل مسجد الحسين.