مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18.. أحمد رزق يذهب إلى طبيب نفسي

أحداث كثيرة جاءت ضمن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18 الذي يعرض على قناة الحياة يوميا عقب صلاة التراويح، أهمها ذهاب أحمد رزق الذي يجسد دور المستشار جلال الفارس إلى طبيب نفسي، واكتشافه جثة أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18.. أحمد رزق ومرضه النفسي

تضمنت الحلقة 18 من المسلسل ذهاب أحمد رزق إلى الطبيب النفسي بعد معاناته الشديدة مع الصداع، نتيجة أمراض نفسية يعاني منها، وعدم استطاعته على كشف تلك المعاناة الصحية أمام أقاربه وأصدقائه وموظفيه، لعدم ظهوره كشخص ضعيف ويثير تعاطفه.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

تأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.