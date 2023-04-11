تفاصيل مقتل طفل بالمنيا.. المتهمة خططت لإنهاء حياته وسط المقابر

تجرى جهات التحقيق بالمنيا تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة طفل مقتول وملقى فى منطقة المقابر، حيث حضرت المتهمة بارتكاب الواقعة للتحقيق معها فى حراسة أمنية مشددة، وبعد جلسة تحقيق أستمرت أكثر من 4 ساعات أعترفت خلالها المتهمة بتفاصيل جريمتها.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

وقالت المتهمة بارتكاب الجريمة أثناء التحقيق معها أنها خططت لإرتكاب الجريمة حيث قامت باستدراج الطفل الصغير الذى لم يتعد عمره عامان لإنهاء حياته إنتقامًا من والدته، حيث أن هناك خلافات بينها وبين والدته.

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها أنها استدرجت الطفل الضحية الى منطقة المقابر وأحضرت سكينًا وقامت بإحداث جرح ذبحي به فى الرقبة وتركته فى المقابر.

وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهمة أمرت جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة من سيدة يفيد عثورها على طفل مُصاب بجرح ذبحي بالرقبة بمنطقة المقابر.

وعلى الفور تم نقله الى المستشفى فى محاولة لإسعافه، وبسؤال والد الطفل أضافا أن طفلهما يبلغ من العمر عامان و6 أشهر وأنه أعتاد اللهو أمام المنزل.وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها زوجة عم المجنى عليه، وتم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

محام يكشف العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدي جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.