مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14.. ماذا يحدث بعد نجاة علوان من القتل؟

يبحث الجمهور المصري والعربي، عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14، حيث يجذب المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة عددًا كبيرًا من المشاهدين، ويُعرض حصريًا على فضائية دي إم سي، خاصة بعد الأحداث الأخيرة بعد نجاة «علوان» من محاولة قتله بعد أن اتفقت عائشة مع أحد الفتوات على التخلص منه، وهدد يوسف والدة راوية التي تجسد دورها شيرين بأنه يريد أمواله التي أعطاها لها، بعد أن علم بهروب راوية من البنسيون، لكن شيرين تطلب منه مهلة للسداد، ويرفض بدوره إعطاءها المهلة ويصر على أخذ أمواله.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14

ومسلسل سوق الكانتو الحلقة 14، ستعرض على قناة دي إم سي في رمضان 2023، في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.