طفل ينجو من الموت بعد قتل والدته في قنا على يد لص.. النوم أنقذه

كان الطفل «عمر» البالغ من العمر 5 سنوات يغط في سبات عميق، بينما كانت والدته تقاوم لصًا تسلل إلى منزلها في قنا، دقائق قليلة ولفظت سيدة قنا أنفاسها الأخيرة بضربة شومة على رأسها، لم ينتبه اللص «مصطفى. ع»، 31 عاما، إلى الطفل النائم على سرير والدته، وأسرع المتهم لسرقة مبلغ مالي من منزلها قبل أن يفر هاربًا.

خطة قتل سيدة قنا

تلك الجريمة حدثت الأسبوع الماضي داخل منزل الضحية في قرية الكلاحين بقنا، وقت وجود المجني عليها «هالة. م» بصحبة طفلها داخل منزلها، ووفق تحقيقات النيابة أن المتهم كان يعرف أن الضحية تعيش بمفردها بعد سفر زوجها للعمل في الخارج فتسلل إلى المنزل لسرقتها لكنه وجدها تغسل الأطباق فأسرع إلى ضربها بشومة على رأسها عندما حاولت الاستغاثة بجيرانها.

تجديد حبس المتهم 15 يومًا

اعترف المتهم خلال جلسة تحقيق أمس بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد المقترن بسرقة وقررت تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأنه كان ذاهبًا للسرقة فقط واعتقد أن المجني عليها في منزل حماتها وسوف يقوم بسرقة المبالغ المالية التي يرسلها إليها زوجها من عمله في إحدى الدول لكنه وجدها أمامه ما جعله يسرع في ضربها بالشومة على رأسها.

عقوبة القتل العمد

ويشرح الخبير القانوني حازم محمد، تفاصيل عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة :«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي ذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».