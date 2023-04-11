أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ

قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر تسجل استقرارا ملحوظا وقد يكون السبب قلة إقبال المواطنين الفترة الراهنة على الشراء، متوقعا استقرار أسعار الأسمنت حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وأعلنت شركات الأسمنت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر حيت يبلغ سعر الأسمنت المسلح 1965 جنيها وأسمنت النصر 1940 جنيها كما يبلغ سعر أسمنت التعمير 1880 جنيها وأسمنت السد العالي 1780 جنيها وأسمنت العاصمة 1810 جنيها.

كما يبلغ سعر أسمنت المنيا اليوم 1890 جنيها بينما يبلغ سعر أسمنت المعلم 1860 جنيها وأسمنت وادي النيل 1860 جنيها بينما يسجل أسمنت سيناء 42.5 اليوم 1873 جنيها وأسمنت حلوان 2005 وأسمنت أسيوط 1800 جنيها بينما يبلغ سعر أسمنت النهضة اليوم 1820 جنيها وأسمنت قنا 1830 جنيها وأسمنت الصعيد 1800 جنيها

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 11-4-2023

ويسجل أسمنت السويدي اليوم في الأسواق 2000 جنيها كما يبلغ سعر أسمنت السهم 1780 جنيها وأسمنت المخصوص 1990 جنيها بينما يبلغ سعر أسمنت الممتاز 2055 جنيها ووصل سعر أسمنت تايتان 2020 جنيها و أسمنت العسكري 1880 جنيها بينما يبلغ سعر أسمنت العامرية عادة 2035 جنيها وأسمنت الممتاز 2055 جنيها