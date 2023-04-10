سعر الدولار في مصر بكام النهارده؟.. مستقر في البنوك المصرية

أغلق سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-4-2023 على استقرار في البنوك المصرية، وخاصة في البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار لديه 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وتراوح سعر الشراء بين 30.75 و30.90 جنيه فيما جاء سعر الدولار اليوم للبيع في بين 30.83 و30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار في مصر «الأقل» شراءً وبيعاً في البنوك الحكومية وخاصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء فيما جاء سعر البيع 30.85 جنيه، وكذلك السعر في بنكي مصر والتنمية الصناعية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء، عند مستوى 30.90 جنيه، في حين جاء سعر الدولار لديه للبيع عند 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي – أكبر بنوك القطاع الخاص – عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهو سعر الشراء والبيع أيضاً في بنك قطر الوطني، ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار اليوم في مصر الأكثر شيوعاً 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، كما هو الحال في بنوك: المصرف المتحد، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، أبو ظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي، المشرق، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم، ميد بنك والتعمير والإسكان.

مؤشر الدولار عالميا

ارتفع مؤشر الدولار صعوديًا فوق 102 اليوم الاثنين، مستقرًا بالقرب من أقوى مستوياته في أسبوع بعد أن أشار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية إلى سوق العمل الضيق ودعم الرهانات على رفع سعر الفائدة مرة أخرى من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 236000 وظيفة في مارس، مقتربة من التوقعات عند 239000، كما انخفض معدل البطالة إلى 3.5% مقارنة مع التوقعات عند 3.6%.

احتمالات قوية برفع سعر الفائدة

تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمال 66% أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، كما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء بحثًا عن أدلة على حملة تشديد البنك المركزي.