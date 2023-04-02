انقلاب سيارة نقل محملة بـ92 طن مواد خام لتصنيع الأسمنت في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بـ92 طن مواد خام تدخل في صناعة الأسمنت، بسبب اختلال عجلة القيادة، وأفادت التحريات الأولية أن السيارة كانت قادمة من ميناء الإسكندرية في طريقها لمصنع أسمنت أسيوط.

انقلاب سيارة بمقطورة بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «5364 س د ج»، نقل بمقطورة رقم «3278 س م ج»، قيادة خالد محمد قطب، 45 عاما، مقيم بمركز منفلوط في محافظة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل مركز ومدينة المنيا، دون إصابات بشرية.

السيارة محملة بـ92 طن مادة خام

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، حيث كانت السيارة محملة بـ92 طن من مادة كالسيوم فلوريد التي تدخل في تصنيع الأسمنت، وكانت قادمة من ميناء الإسكندرية ومتجهة إلى مصنع أسمنت أسيوط، دون مصابين.

وانتقل رجال إدارة المرور وتم رفع السيارة التي أدت لحدوث ارتباك مروري بالحارة المخصصة لعبور سيارات النقل الثقيل، وتم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق.