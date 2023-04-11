روسيا تعلن مقتل 10 جنود أوكرانيين على «محور خيرسون»

قتل نحو 10 جنود أوكرانيين على «محور خيرسون»، كما دمرت القوات الروسية مدفعيين ذاتي الحركة «جفوزديكا» خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وقال أحد مقاتلي «قوات أحمد»الروسية الخاصة على «محور كريمينايا» بـ«مقاطعة لوجانسك»، إن العسكريين الأوكرانيين يسحبون جثث المقاتلين الأجانب من ساحات القتال، قبل جثث الأوكرانيين.

من جانبه، نفى مصدر في وزارة الدفاع البريطانية ما ورد في الوثائق العسكرية الأمريكية المسربة عن أن مقاتلة روسية «سو27»، كادت تسقط طائرة استطلاع بريطانية فوق البحر الأسود خريف 2022، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وثيقة مسربة: هجوم الربيع المرتقب ستؤدي لمكاسب محدودة

بدورها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نقلا عن وثيقة عسكرية أمريكية مسربة جديدة، أن الاستخبارات الأمريكية «سي آي أيه» تشكك في أن هجوم الربيع المضاد الأوكراني المرتقب سيتمكن من تحقيق أهدافه، مرجحة أن العملية ستؤدي إلى مكاسب محدودة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار مندوب «موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الأسلحة التي قامت الدول الغربية بتوريدها لأوكرانيا، باتت تظهر في أيدي الجماعات الإجرامية في أوروبا وإفريقيا، مضيفا في «مجلس الأمن الدولي»، أن ظهور الأسلحة في دول أوروبية أمر يعترف به مسؤولو الشرطة الأوروبية «يوربول».

وكانت الولايات المتحدة، قالت في وقت سابق، إن مراسل صحفية «وول ستريت جورنال»، إيفان جيرشكوفيتش، محتجز في روسيا دون سند قانوني.

باشاغا يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع روسيا

من جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إن حكومته تأمل في تحسين العلاقات مع روسيا، معربا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن أمله أن يتم فتح آفاق جديدة والتبادل الدبلوماسي.

وأشار باشاغا، إلى أن العلاقات بين الجانبين، أنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.

اقتصاديا، قال النائب الأول لممثل روسيا لدى منظمة «الأمم المتحدة»، ديمتري بوليانسكي، في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، إن احتمال تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب» بعد 18 مايو المقبل هو 50%، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.