قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بـ6 صواريخ «هيمارس» الأمريكية، قرية «كراسني لوش» في «مقاطعة لوجانسك»، التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، بالإضافة إلى مناطق: «دونيتسك، زابوريجيا، خيرسون»، وفقا لما ذكرت وكالات أنباء روسية.

ويتعارض اقتراح موسكو، تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية «صفقة الحبوب»، لمدة 60 يوما، مع الاتفاقية الأساسية الموقعة في يوليو الماضي، التي تنتهي مدتها في 18 مارس الجاري، وفقا لما أعلنه وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف.

وأوضح كوبراكوف، أن بلاده تنتظر موقف الأمم المتحدة الرسمي وتركيا كضامنين لاتفاقية «حبوب البحر الأسود».

ترامب: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة

وقال منظمون، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن ممثلي أكثر من 40 دولة، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يجتمعون اليوم الثلاثاء بالعاصمة الروسية «موسكو»، في المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا.

من جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حملة انتخابية بولاية«آيوا»، أنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة.