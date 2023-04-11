دوى صافرات الإنذار في عدة مناطق بـ أوكرانيا بينها خاركيف

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية روسية في عدة مقاطعات بأوكرانيا شملت: «خاركيف، دنيبروبتروفسك، بولتافا»، وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة زابوريجيا».

وفي وقت سابق، قصفت قوات أوكرانيا، أراضي «مقاطعة دونيتسك»، 15 مرة، مطلقة 74 مقذوفا من عيارات 122 و 152و155 ملم خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

القبض على روسي عميل لـ أوكرانيا بـ زابوريجيا

ألقت السلطات في «زابوريجيا»، القبض على مواطن روسي عمره«22 عاما»، عميل لاستخبارات أوكرانيا، كان يزودها بمعلومات عن تجمعات الجيش الروسي في المنطقة بالإضافة إلى «مقاطعة خيرسون»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، دعت وزارة دفاع أوكرانيا على لسان الوزير أليكسي ريزنيكوف، الطيارين الأجانب لمقاتلات «إف 16» للمشاركة في الأزمة، مضيفا في مؤتمر صحفي مع القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، إن الفيلق الأجنبي مستعد لفتح الأبواب.

الاحتلال الإسرائيلي ينفي اتخاذ قرار بتوريد الأسلحة لـ أوكرانيا

وفي سياق أزمة الوثاق العسكرية الأمريكية السرية المسربة حول أوكرانيا، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للصحفيين، إن حكومته لم تتخذ أي قرارات بتوريد الأسلحة لـ أوكرانيا.

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أوضحت في وقت سابق، بتقرير، حول إحدى الوثائق العسكرية الأمريكية المسربة، أنها كانت تشير إلى أن «تل أبيب» قد تنظر في إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تحت ضغط «واشنطن» أو في حال تدهور العلاقات مع روسيا.

وفي سياق متصل، قال أحد قراء مجلة «ديلي ميل» البريطانية، تعليقا على الوثائق العسكرية الأمريكية السرية المسربة على موقاع التواصل الاجتماعي، التي تصف حالة قوات أوكرانيا وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» لدعمها، إن الوقت حان للتخلص من الرئيس فولديمير زيلينسكي، ولكي يكبر الأوكرانيون ويجلسون وراء طاولة المفاوضات مع الروس.

وأضاف آخر، أن هذا ما يحدث عندما تحكم إدارة غير كفؤة يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن.