وزير الداخلية يأمر بإبعاد 5 أجانب إلى خارج البلاد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بإبعاد 5 أجانب إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، 3 قرارات لوزير الداخلية برقم 473 و483 و492 لسنة 2023، بشأن إبعاد الأجانب الخمسة.

قانون دخول وإقامة الأجانب والخروج من مصر

يأتي ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وبعد مذكرتي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن طلب إبعاد الأجانب الثلاث.

أمر بإبعاد سوري وروسي وفرنسي وألبانيين خارج مصر

الأجنبي الأول هو أنس محمد عيد نخال، سوري الجنسية، من مواليد 15 مايو 1977، والثاني هو آدم مينخيلوف، روسي الجنسية من مواليد 8 فبراير 1986، والثالث هو فيلكس جان بيير، فرنسي الجنسية من مواليد 18 أغسطس 1987، والرابع هو جاسر بدريوشي، ألباني الجنسية من مواليد 22 يناير 2004، وإلياس بدريوشي، ألباني الجنسية من مواليد 13 مايو 2004.