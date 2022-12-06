الجنايات تستكمل محاكمة 12 متهما بتهريب 586 قطعة أثرية إلى خارج البلاد

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة 12 متهمًا أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، في قضية تهريب آثار مصرية، يعود عمرها لما قبل 4 آلاف سنة.

إحالة المتهمين للجنايات

وكانت النيابة العامة، أحالت 12 متهما أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، إلى محكمة الجنايات، ووجّهت لهم تهمة تهريب 586 قطعة أثرية، وذلك بعد القبض على المتهم الأمريكي في فبراير الماضي، بمطار «جون كنيدي»، ومعه القطع الأثرية في 3 حقائب مغلّفة.

قطع أثرية عمرها نحو 4 آلاف سنة

وجاء في أمر إحالة القضية، أنّ المتهم الذي يحمل الجنسية الأمريكية، كان في طريقه لنقل القطع الأثرية المضبوطة بحوزته إلى ولاية نيويورك بغرض بيعها، وفور ضبطه وفحص القطع الأثرية تبيّن أنّها تعود إلى نحو 4 آلاف سنة.

تكوين تشكيل عصابي

وأضاف أمر إحالة المتهمين في القضية، أنّ المتهم الأول هرّب عددا من القطع الأثرية إلى خارج البلاد، وشكل وأدار تشكيلا عصابيا بمشاركة باقي المتهمين من الثاني وحتى الـ12، وأحرز وجاز عدد من القطع الأثرية وباعها، دون مستند رسمي يفيد بخروجها من مصر، بطريقة غير مشروعة، كما اشترك المتهمون من الثاني وحتى الـ12، في تكوين تشكيل عصابي لتهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد، عن طريق الاتفاق والمساعدة بتهريب الآثار، وبذلك تمت الجريمة.