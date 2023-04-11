وزير الطاقة الأوكراني: نخطط لإجراء مفاوضات لزيادة صادراتنا من الكهرباء

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إن بلاده تخطط هذا العام لزيادة صادراتها من الكهرباء إلى أوروبا.

وأضاف جالوشينكو، وفقا لوكالة الأنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية «لقد استأنفنا تصدير الكهرباء، في الواقع، هذا هو ردنا على الهجمات الروسية، إنه دليل على أن الجيش الروسي لم ينجح في تدمير نظام الطاقة لدينا، موضحًا أنَّ كييف تأمل أولا في الوصول إلى كميات عام 2022 ثم زيادتها.

وتابع الوزير الأوكراني إن المهمة الرئيسية هي ضمان احتياجات الكهرباء الداخلية لبلاده، وإذا تغير الوضع، يمكن تعليق الصادرات، موضحًا أنَّ أرباح تصدير الكهرباء ستجعل من الممكن جذب أموال إضافية لترميم منشآت الطاقة التي دمرت أو تضررت جراء القصف الروسي ميدانيا.

أشار حاكم إقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - إلى أنَّ القوات الروسية قصفت بلدة مارهانيتس التابعة لمنطقة نيكوبول في الإقليم بالمدفعية الثقيلة.

وقال ليساك «أطلق الروس مرة أخرى في الليلة الماضية نيران المدفعية الثقيلة على منطقة نيكوبول، وأطلقت عشرات القذائف على حي مارهانيتس، ولم يسجل وقوع إصابات»، مضيفا أن رجال الإنقاذ يقومون الآن بفحص موقع الضربات لتوضيح عواقب الهجوم.