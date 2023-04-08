المخابرات البريطانية: روسيا فشلت في إضعاف نظام الطاقة الأوكراني‎

قالت المخابرات البريطانية إن روسيا فشلت في إحداث انهيار بنظام الطاقة الأوكراني الموحد خلال فصلي الخريف والشتاء، لذلك جرى تقليص حملتها في هذا الملف بشكل فعال.

ولفتت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، استنادا إلى تحديث استخباراتي، ونقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية الرسمية: إلى أنه «من المرجح أن تكون حملة روسيا لإضعاف نظام الطاقة الموحد الأوكراني (UES) خلال شتاء 2022-23 قد فشلت بشدة، ونفذت روسيا ضربات بعيدة المدى منذ أكتوبر 2022 ، لكن الضربات واسعة النطاق أصبحت نادرة منذ أوائل مارس 2023.. الضربات على نطاق أصغر (مع أقل من 25 ذخيرة) مستمرة، ولكن من المحتمل أن يكون لها تأثير أقل بكثير على مؤسسات الطاقة في أوكرانيا».

وأوضح البيان أن مشغلي أنظمة الطاقة الأوكرانية يواصلون البحث عن استبدال المكونات المطلوبة، بما في ذلك المحولات التالفة.

ويعد شحن هذه المعدات وتركيبها تحديًا لوجستيًا كبيرًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحولات الجهد العالي التي يزيد وزنها عن 100 طن.

وقالت الدفاع البريطانية: «من المرجح أن يتحسن وضع الطاقة في أوكرانيا مع حلول طقس أكثر دفئًا، ومن المحتمل أن تكون الاستعدادات والتخطيط لفصل الشتاء القادم قد بدأت بالفعل».

هولندا تعتزم تقديم 180 مليون يورو كمساعدة لأوكرانيا

من جهة أخرى، أعلن البرلمان الأوكراني أن هولندا تعتزم تقديم 180 مليون يورو كمساعدة لأوكرانيا، من المتوقع أن يتم إنفاق 10 ملايين منها على جهود إزالة الألغام داخل الأراضي الزراعية و40 مليونا على شراء البذور والمعدات الخاصة بالقطاع الزراعي في أوكرانيا.جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان عقب اجتماع بين رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للسياسة الزراعية وسياسة الأراضي أولكسندر هايدو وأعضاء من البرلمان الهولندي يزورون كييف حاليًا، ونقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية الرسمية.

أوكرانيا من أكثر الدول الموبوءة بالألغام في العالم

وذكر البيان: أنه «بسبب العمليات العسكرية الروسية، أصبحت أوكرانيا واحدة من أكثر الدول الموبوءة بالألغام في العالم التي يُحتمل أن يمثل ثلث أراضي الدولة بأكملها خطرًا ويتطلب الفحص، يسعدنا أن نتلقى من هولندا مساعدة لإزالة الألغام لتسريع هذه العملية.. وبعد كل شيء، هذه واحدة من المشاكل الملحة للمزارعين، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية».