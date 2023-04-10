أستاذ اقتصاد: مصر لها بصمة مميزة في مشروعات الطاقة النظيفة

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن المشروعات الخضراء والذكية تسهم في التنمية المستدامة، وتحافظ على اقتصاد دائم النمو يراعي البيئة والأجيال المقبلة، وفقا لرؤية مصر 2030.

المشروعات الخضراء والذكية في قلب المبادرات الوطنية

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا نيوز، أن المشروعات الخضراء والذكية في قلب المبادرات الوطنية ورؤية مصر 2030، وأحد أهم الملفات خاصة مع وجود التمويلات الميسرة سواء من الجهات الدولية أو الدولة لهذه النوعية من المشروعات.

وتابع أن المنتجات الخضراء الآن ضمن استراتيجية دولية للتعامل مع القضايا الاقتصادية وتتمتع بالكثير من المزايا والإعفاءات ربما يكون لأفكار الطاقة المتجددة والخضراء السبق خلال السنوات القادمة بشكل عام، وفي الظروف التي يعيشها الكوكب بشكل خاص.

المشروعات الخضراء لها السبق في التحول للطاقة الشمسية

ولفت إلى أن المشروعات الخضراء لها السبق في التحول للطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، موضحًا أن لدينا توليد الرياح من منطقة العين السخنة والبحر الأحمر، إضافة إلى استثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأكد أن مصر لها بصمة مميزة على مستوى العالم في وجود المشروعات الخضراء، والتحول نحو الطاقة النظيفة.