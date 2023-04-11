تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع بموانيها تشهد نشاطاً كبيراً، اليوم الثلاثاء، وسجل إجمالي التداول 16 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة.

7 سفن متراكية على أرصفة مواني الهيئة

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن تشهد انتظاماً، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على الأرصفة اليوم 7 سفن، فيما تم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و937 شاحنة، و62 سيارة.

وأوضح بيان الهيئة، أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 5500 طن بضائع، و515 شاحنة، و59 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و422 شاحنة، و3 سيارات.

تداول 2500 طن بضائع بميناء نويبع

وأشار بيان هيئة المواني إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين «بوسيدون إكسبريس» و«الحرية 2»، بينما تغادر السفينتان «دليلة» و«أمل».

ويشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع، و255 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة «سينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1555 راكبا بموانيها.