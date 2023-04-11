رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤلية الطبية يخضع للمراجعة من جانب اللجان المختصة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قانون المسئولية الطبية يتم مراجعته حالياً من قبل اللجان المعنية والمختصة وفي انتظار كافة الموافقات من وزارة العدل ومجلس الدولة بشأن المناقشات التي أجرتها اللجان المختلفة خلال الفترة الماضية.

إصابات فيروس كورونا

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في عدد الحالات والإصابات بفيروس كورونا.

تناول الأطعمة المحفزة للمناعة

وأوضح أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالصحة العامة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة وارتداء الكمامة خارج المنزل خاصة المرضي الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، لافتا إلى أن التحليل الجيني لفيروس كورونا لم يثبت وجود أي طفرات خطيرة لفيروس كورونا في مصر حالياُ.

وتابع حاتم، أنه يجب على المواطنين ضرورة عدم الإكثار من تناول الحلويات خلال شهر رمضان خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة تجنباً لحدوث أي مضاعفات للمرض.