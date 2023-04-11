النيابة تباشر التحقيق في حريق مخزن مراتب بمنطقة شبرا

تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل عقار «مخزن مراتب»، في ميدان فيكتوريا بشبرا مصر، للوقوف على أسباب وقوع الحريق.

كما طلبت النيابة العامة انتداب خبراء من الأدلة الجنائية لبيان أسباب وقوع الحريق ومعاينة مسرح الجريمة.

وقوع حريق في عقار بميدان فيكتوريا

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة شبرا، يفيد وقوع حريق في عقار بميدان فيكتوريا بمصنع مراتب يقع في الدور الأول من عقار مكون من 6 طوابق امتد إلى باقي الأدوار.

السيطرة على الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من السيطرة على الحريق، كما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين بحالات اختناق في حالة وجود إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات وقوع الحريق.