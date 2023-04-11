العراق وتركيا يبحثان تسهيل إجراءات دخول المواطنين وتعزيز التعاون الأمني

بحث وكيل وزارة الخارجيَّة لشُؤُون التخطيط السياسيّ العراقي، هشام العلوي، اليوم، مع وكيل وزير الداخليَّة التركيّ، طيب صبري أرديل، سبل تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلا عن الجُهُود الدوليَّة المُشترَكة لمُكافحة الإرهاب.

وأكد العلوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - عمق العلاقات الثنائيَّة التي تربط العراق والجُمْهُوريَّة التركيَّة، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين، موضحا أنّ الحكومة العراقية الجديدة حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، ولاسيّما تركيا.

وأشار إلى أنّ العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة التحديات المُشترَكة، وتعزيز الروابط الاجتماعيَّة بين الشُعُوب، والعمل من أجل ضمان الاستقرار الإقليميّ كمقدمة لتحقيق التنميَّة والتكامل الاقتصاديّ في البلدين الجارين.

من جانبه، قال وكيل وزير الداخلية التركي، إنَّه من ثوابت سياستنا الخارجيَّة إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه في العديد من المجالات، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتيّة في المدن العراقيَّة، وتنمية القطاعات الحيويَّة المهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة، متعهدا بإعادة النظر في تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد الإقامات للمواطنين العراقييّن.