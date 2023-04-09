هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب منطقة الحدود بين تركيا وإيران

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين تركيا وإيران، على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وإيران وقعت على مسافة 94 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من «أرومية» و21 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من «خوي».

وشهدت «خوي» الإيرانية، في 2022، تسجيل 3 زلازل بلغت قوتها أكثر من 5.5 درجة على مقياس ريختر، وأكثر من 300 هزة ارتدادية.

وفي 24 مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مدينة «خوي» الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية، على عمق 8 كيلومترات، ما أسفر عن إصابة 82 شخصا، بينهم 70 من «سلماس» و 12 شخصا من مدينة «خوي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.