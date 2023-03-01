وزير الداخلية يناقش آليات تطوير التعاون الأمني مع نظرائه العرب

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء داخلية دول «الإمارات – قطر - البحرين – تونس – الأردن – فلسطين - لبنان – اليمن – الصومال» ونائب مدير منظمة اليوروبول.

وجاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليا بالعاصمة التونسية.

آليات التعاون الأمني

وتضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني في ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمي، مشيرا إلى أن المعطيات الحالية تؤكد أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، والتصدي الحاسم لمرتكبيها للحيلولة دون العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها.

مد جسور التعاون مع جميع الأجهزة الأمنية

كما أكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب، حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها في شتى المجالات الأمنية؛ انطلاقا من إيمان كامل بأهمية المساهمة في دعم رسالة الأمن والاستقرار بالدول العربية.

وجرى الاتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.