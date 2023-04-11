إحالة المتهمين بسرقة قطع غيار سيارات في منشأة ناصر لمحكمة الجنح

أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل أحد المخازن بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، لمحكمة الجنح، وكانت النيابة تسلمت التحريات حول المتهمان والتي أثبتت صحة الواقعة، ووجهت للمتهمين تهمة السرقة، ومن المنتظر تحديد جلسة لمحاكمتهما.

استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل»

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات قد تمكنت من ضبطت شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل» مُحملاً عليهـا كمية من قطع غيار السيارات، واعترفا بسرقتها من داخل مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

تعرف على العقوبة القانونية

وقال المحامي أحمد حسن والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ حسب المادة 318 فإنه يعاقب بالسجن لمدة عامين كل من يرتكب واقعة السرقة إذا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.